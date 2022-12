Victor Osimhen non ha paura di niente, nemmeno della scaramanzia tanto cara ai napoletani. L'attaccante nigeriano del Napoli ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Mattino: "Il gol a cui sono più affezionato? Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli. Nella mia infanzia non ho mai pensato a vivere: la mia lotta quotidiana era per sopravvivere. Forse per questo, nulla mi fa paura. Tutti noi africani siamo orgogliosi del Marocco: abbiamo dimostrato il livello del nostro calcio".