ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono, considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui".allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l'abbiamo raggiunta.A me piace guardare la mia squadra e penso che sia sempre la più forte., uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c'è Mario Rui. E tra l'altro sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinati e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni.e non ho mai avuto rapporti così stretti con tutti come in questo momento.di quello che mi ha detto e gli acquisti sono di qualità: alle parole sono seguiti i fatti.: ogni giorno tenta di motivarmi e di farmi sfruttare al massimo il potenziale che ho. Penso che sia, lui è una delle ragioni per cui do sempre il massimo. Sono felice quando è soddisfatto delle mie prestazioni".E ci sono io. Sarà una bella lotta. Leao è veloce, ma io sono veramente veloce., il mio esempio: mi ha sempre motivato a diventare quello che sono e un giorno spero di avvicinarmi a lui. Oggi, ma in giro ci sono molti attaccanti che mi piacciono e dai quali possono imparare qualcosa".