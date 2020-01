David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Quella contro la Lazio è stata una vittoria importante, dà più facilità nel lavorare, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. A inizio stagione avevamo obiettivi, ora dobbiamo uscire da questo momento difficile. La Juve è una grande squadra, servirà grinta per fare una buona partita. Abbiamo un grande futuro".



SUL DUALISMO CON MERET - "Per un portiere, l'errore ha più peso. Bisogna essere mentalmente forti, noi portieri del Napoli siamo una piccola famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. C'è un ottimo rapporto con Meret e Karnezis, Meret ha grandi qualità ed è un bene per l'Italia".