A Radio Marte è intervenuto Hernan Ospina, papà di David Ospina: “Ospina considerato il miglior portiere da Instat? Non lo sapevo, ma siamo davvero felici per l’ottimo inizio di Ospina nel Napoli. Se il Napoli lo riscatterà? Sì, il Napoli vuole riscattarlo, in Colombia si dice che sarà riscattato a prescindere dalle 30 presenze. Ospina sta facendo molto bene, il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Scudetto? Il Napoli ha voglia di vincere e meriterebbe lo scudetto. La Juventus sta facendo cose importanti, ma il Napoli se la giocherà. Ospina sarà uno dei migliori portieri del mondo perché è un professionista e si allena come tale. Ci chiama ogni giorno per raccontarci ciò che accade a Napoli. E' felice: a Napoli sta vivendo un ottimo periodo e anche al figlio piace molto la città. Credo che il desiderio del Napoli sia quello di giocare la finale di Champions. Il Napoli è affiatato, la squadra è fatta di ottimi giocatori ed è ben messa in campo. Inoltre, il Napoli può contare sul calore dei tifosi che sono sempre presenti e poi la società è molto vicino alla squadra”