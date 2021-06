Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo. Dopo il primo sabato di diche ha visto il passaggio ai quarti della Danimarca e dell'Italia di Roberto Mancini, e dopo la sfida del pomeriggio tra Olanda e Repubblica Ceca, questa serava in scena il vero primo big match delladi: all'Estadio de la Cartuja di Siviglia si affrontano infatti, campione in carica. La prima del Gruppo B contro la terza del Gruppo F, dietro a Francia e Germania, ma soprattutto, che contro la Francia ha raggiunto Ali Daei come primo marcatore a quota 109 gol con la maglia della nazionale ed è diventato il massimo marcatore tra Europei e Mondiali con 21 reti, nella riedizione europea di Inter-Juventus: chi passa tra le due affronterà gli Azzurri, venerdì 2 luglio alle 21, a Monaco di Baviera, nei quarti di finale della competizione. La fase ad eliminazione diretta non fa prigionieri e vedrà uscire subito una delle candidate per la vittoria finale. Dal 1' anche De Bruyne e Hazard, mentre dall'altra parte pronti Bruno Fernandes e Diogo Jota.Quello che andrà in scena sarà il diciannovesimo confronto tra le due squadre: Il bilancio complessivo sorride al Portogallo in virtù delle 6 vittorie ottenute a fronte dei 7 pareggi e delle 5 affermazioni del Belgio. Il Belgio ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuna delle ultime cinque presenze in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali), arrivando fino alla semifinale nella scorsa Coppa del Mondo 2018. In quell’occasione la sconfitta contro la Francia che ha poi vinto il Mondiale 2018, è stata l’unica delle ultime 10 partite disputate nei maggiori tornei internazionali in cui la Nazionale belga non è riuscita a vincere (9V). Sull’altro fronte, il Portogallo è reduce dal trionfo a Euro 2016, ma nel girone ha ottenuto solamente quattro punti, il bottino peggiore per una squadra campione in carica dalla Grecia nel 2008 . Cristiano Ronaldo contro la Francia è diventato il giocatore ad aver segnato il maggior numero di gol tra Europei e Mondiali, grazie alla doppietta che gli ha concesso di scavalcare Miroslav Klose (19) raggiungendo quota 21 gol.Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.Rui Patricio; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Joao Moutinho, Palhinha, Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.​​