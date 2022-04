Danilo giocherà. E questa non è una novità, anzi è l'abitudine. Ma Danilo giocherà da terzino destro. Questo può già stupire, considerando come il brasiliano si sia imposto come autentico jolly a tal punto da agire quasi in ogni posizione oltre che nella sua naturale. Contro il Venezia toccherà a lui tornare alla casa base, grazie a lui la Juve dorme sempre sonni tranquilli.