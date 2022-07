L'ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato a Sky:



"Senza Koulibaly il Napoli perderebbe tanto, in campo e fuori. Gli azzurri hanno già perso due elementi importanti come Insigne e Mertens, anche se magari il secondo ci farà la sorpresa restando. Se fosse per me, vorrei vedere sempre al Napoli sia lui sia Koulibaly. Il Napoli sta un po' ridimensionando il tutto, è capitato anche a me, ma ci sono dei momenti in cui una società deve cambiare qualcosa. Ci sta un ringiovanimento della rosa".