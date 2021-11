Il Padova sta per ufficializzare l'acquisto del classe 1993 Arlind Ajeti, rimasto senza squadra dopo l'avventura in Emilia con la maglia della Reggiana. L'albanese, con un passato in serie A con le maglie di Frosinone, Torino e Crotone, dovrebbe firmare un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione del club veneto in serie B.