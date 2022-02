La notizia era nell'aria, ora arriva l'ufficialità: Massimo Pavanel non è più l'allenatore del Padova.



Ecco il comunicato del club:



"Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Massimo Pavanel, l’allenatore in seconda Diego Zanin ed il collaboratore tecnico Daniele Riganti. Al mister ed al suo staff vanno il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.



La guida tecnica della prima squadra è momentaneamente affidata a Mister Raffaele Longo, che sarà sulla panchina biancoscudata per il recupero di campionato contro il Legnago Salus. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni".