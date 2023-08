La rottura della trattativa col club nerazzurro a causa delle condizioni poste dal padre del ragazzo e dall'inserimento di nuovi agenti rispetto a, che aveva curato l'affare sino a quel momento, è tuttora un tema di discussione. Come confermanoa Sportitalia: "Ho visto Rafaela Pimenta una sola volta nella mia vita, non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindicosì, senza di lei, sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei".Il padre di Samardzic conferma che i rapporti con l'Inter si sono interrotti bruscamente: "(11 agosto, ndr)perché continuavano a dire che era lei l'agente. Ma potete controllare ovunque, anche su internet, che la Pimenta non è mai stata l'agente di mio figlio. Il “problema di comunicazione” è stato solo questo, perché mio figlio voleva andare all'Inter, l'Udinese voleva venderlo all'Inter e l'Inter voleva prenderlo., ma non c'era nessun accordo con noi, né nessuna autorizzazione".Sui presunti problemi relativi alla richiesta di una commissione più alta, il padre del giocatore dell'Udinese chiarisce il punto a Sportitalia: "Non abbiamo mai contrattato su nulla, non abbiamo avuto l'opportunità perché nel momento in cui ho spiegato che la Pimenta non era l'agente, automaticamente per l'Inter era già tutto chiuso e non erano più interessati, perché, non si sa perché, pensavano che Rafaela Pimenta fosse l'agente., nessun documento. Perchè loro avevano mandato tutto a Rafaela Pimenta e avevano sbagliato. La prima volta che mi sono seduto nell'ufficio dell'Inter, ho detto a Mr. Ausilio “Guarda, io non ho mai visto nessun contratto finora, nessuna offerta”. Allora lui me l'ha stampata in quell'appuntamento e io gli ho detto “Ecco, ora è la prima volta che vedo questi numeri”. Ed è finito tutto, ha detto che non avevamo più nulla di cui discutere, ha detto che l'Inter ha 150 anni di storia, che ha fatto la Finale di Champions... E io gli ho risposto “Certo hai ragione, ma qui c'è stato un errore di comunicazione, mi spiace”.E oraa circa 10 giorni dalla chiusura del mercato? "Se l'Udinese dirà di sì e noi diremo di sì, sarà la decisione giusta da prendere, ma non è necessario che vada via per forza quest'anno. Ha 3 anni di contratto e un futuro davanti per cambiare club. Questa è tutta la verità, poi di certo i giornalisti, che hanno buoni rapporti con l'Inter, scrivono e riporta un'unica versione, ma la verità non è quella.e che ci danneggiava".