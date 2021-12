Il centrocampista della Paganese Carmine Cretella, autore fino ad oggi di un ottima annata con i campani in Serie C, è finito nel mirino di diversi club esteri. Come riportato da TuttoC.com nell'ultima gara disputata, vinta contro la Juve Stabia in cui ha messo a segno anche un gol, erano presenti allo stadio emissari di alcuni club del Belgio e dell'Olanda, pronti a darsi battaglia per acquistarlo.