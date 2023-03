Doppio ex di Inter e Fiorentina, Massimo Paganin ha presentato la gara a Radio Bruno Firenze: "L'Inter sta facendo una buona stagione viste la semifinale di Coppa Italia e i quarti di Champions. Il campionato però è appena sufficiente. Nove sconfitte sono tante. Ha vissuto tanti cali di tensione improvvisi e i risultati ne stanno risentendo. Contro la Fiorentina sarà una partita complicata, perché i viola stanno molto bene in questo periodo. Conterà molto come rientreranno in campo giocatori che in questi giorni si sono allenati e basta o andati in nazionale. Sarà una bella sfida soprattutto a centrocampo, perché c'è tanta qualità"