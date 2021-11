: i due volti del Parma, quello giovane e quello esperto, chi segna e chi protegge. Il primo regala la vittoria contro il Vicenza dopo aver già deciso la sfida contro il Cittadella, il secondo blinda con una super parata nel finale. Il Parma non brilla, ma fa punti: e ora quello serve.: 9 vero. Due gol nelle ultime 2, il Frosinone val al ritmo del suo centravanti, al terzo gol in campionato. Uomo dei minuti di recupero.: secondo gol consecutivo per l'attaccante del Como, che con un colpo sotto decide la sfida contro la Ternana. Classico gol dell'ex, terzo in campionato, raggiunge i compagni Gliozzi e Cerri.: il Brescia sbanca Benevento, con un gol di Tramoni. Per la gioia dell'ex Inzaghi, che si porta in vetta in classifica. In quella Serie B dove il suo talento in panchina brilla sempre.: il Pordenone lotta e fa punti. 2 in tre partite: non è un cambio di marcia devastante, ma per il momento basta a ridare fiducia a una squadra che ha giocatori di qualità.Alfredo Donnarumma ha sbagliato il rigore all'ultimo secondo della sfida contro il Cosenza (calciandolo due volte e sbagliandolo due volte, per essere precisi), dopo averne calciato male uno anche in Coppa Italia col Bologna. Forse farlo presentare dagli 11 metri contro il Como dopo pochi minuti poteva evitarlo, vista la qualità dei giocatori in mezzo al campo, come Falletti (da 8, leader vero).: non riesce a raddrizzare la gara. E quando va sotto capita spesso: non riuscire a ribaltare il risultato dipende soprattutto dalle scelte di chi sta in panchina.: la sterza non è arrivata, il Vicenza perde contro il Parma e rimane lì in fondo alla classifica.: terzo rigore sbagliato in stagione, quarto se si considera che col Cosenza lo stesso lo ha sbagliato due volte. Il suo errore dagli 11 metri dopo 3 minuti indirizza la gara contro il Como, sesta sconfitta in stagione delle Fere.giallo e giallo fa rosso. Di fatto, nella stessa azione. Ammonito per un fallo su Diaw, il direttore non fa in tempo a estrarre il primo giallo che il centrocampista argentino tira il pallone addosso all'avversario. Altro giallo e rosso.