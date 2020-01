Da Cruz VIA DA ASCOLI !! Inaccettabile un atteggiamento simile!! Oggi questo ragazzo ha toccato il fondo e ci auguriamo di non vederlo più con addosso la nostra gloriosa maglia! #TrapaniAscoli #AlessioDaCruz (immagini DAZN) Pubblicato da Ascoli Calcio Fan Club su Sabato 18 gennaio 2020

: 9 gol in campionato, 6 nelle ultime 5 partite, mai perse dalla Juve Stabia: 4 vittorie e 1 pareggio. E quando segna, le Vespe non perdono mai: solo gol decisivi. E nessuno porta più punti di lui in Serie B.: un cuore infinito. Sotto 3-0 fa 3 pari, sotto 4-3 al novantunesimo, la riprende, con un uomo in meno. 4 pari nella partita più pazza della B. E più spettacolare.: il mercato non lo destabilizza, anzi. Ed è così che l'attaccante del Trapani torna al gol, ne fa due e manda ko l'Ascoli.: il Crotone si avvicina al secondo posto in classifica, vince il derby col Cosenza e ringrazia, oltre una svista arbitrale di cui leggeremo in fondo al Pagellone, il brasiliano ex Gozzano, al suo secondo gol in B. Scoperto da Ezio Rossi, il classe '91 è un fattore decisivo nella squadra di Stroppa.: è tornato, "si scrive Pobega si legge Pogba". Gran gol nel pareggio di Frosinone, col classe '99 in prestito al Pordenone, di proprietà del Milan, che torna a segnare dopo quasi tre mesi. Quinto gol stagionale nella sua prima stagione tra 'pro.: si aspettava un ritorno diverso a Perugia, che regge col Chievo fino ai minuti finali. Il Grifone prova a non perderla più che a vincerla.: brutto autogol nel pareggio del Benevento contro il Pisa. Rallenta la corsa delle Streghe e c'è lo zampino di un suo difensore.: ha dato le dimissioni, l'ormai ex allenatore del Delfino. Una squadra mai continua la sua, che ha vissuto alti (pochi) e bassi (troppi). Incompleto, questo va detto, il suo Pescara nelle ultime 8 ne ha vinta soltanto una.: chiamato a Empoli per migliorare la situazione, non ce la fa. Nonostante un mercato, fino adesso, da protagonisti assoluti, i toscani non cambiano marcia: ko contro la Juve Stabia, 6 punti in 8 partite, la zona playout è lì.: per la seconda volta, allo stadio San Vito-Luigi Marulla, un gol fantasma. L'altra volta sorridevano i Lupi, con un gol non dato all'Empoli a Santo Stefano; nell'ultimo turno, però, sono loro a protestare nel ko nel derby casalingo contro il Crotone, con Sciaudone che batte Cordaz. Ma non per l'arbitro e i suoi assistenti.: ​Espulso, ancora una volta. E, nell'uscire dal campo, urla: "Squadra di m...a". Ma non è finita, perché prima di rientrare negli spogliatoi passa sotto lo spicchio di stadio dove siedono i tifosi marchigiani, che beccano e insultano il loro numero 17. Il quale è pronto ad affrontarli, ma viene portato via a forza dai tesserati dell'Ascoli.