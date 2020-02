10 Ivan Provedel: un portiere che fa gol. Basta? La Juve Stabia fa 2-2 con l'Ascoli, a pochi secondi dalla fine, e lo fa con una rete del portiere ex Empoli. Da sogno.



9 Vincenzo Italiano: anche il suo Spezia è da sogno. Raggiunto il Crotone al secondo posto in classifica, i gemelli Ricci e compagni divertono, si divertono e vincono: la mano del mister si vede, con un 4-3-3 verticale e non banale. E sono 11 i risultati utili consecutivi. 11 risultati figli di "strisciate", "sottocanestro", "fuori linea": il gergo di Italiano per spiegare i principi del suo calcio.



8 Davide Meggiorini: un gol spaziale nell'1-1 tra il suo Chievo e il Pisa. Mezza rovesciata da applausi, gesto tecnico non banale.



7 Pasquale Marino: l'Empoli si risolleva. Due vittorie consecutive, contro avversari ostici come Crotone e Cittadella. Che sia il cambio di rotta decisivo?



6 Nwankwo Simy: il Crotone si rialza e lo fa col suo attaccante principe. Dopo un periodo difficile, con un solo gol in 9 partite, il nigeriano, al rientro, regala la gioia dei tre punti e realizza la decima rete stagionale.



5 Piero Braglia: finisce la sua era a Cosenza. Insufficienza perché non finisce bene, ma non va dimenticato ciò che ha fatto coi Lupi, con una promozione e una salvezza tranquillissima.



4 Gabriele Zappa: male nel ko del Pescara contro l'Entella. Ed è lui che causa il primo rigore, con un fallo scomposto in area di rigore. Brusca frenata dopo un periodo d'oro.



3 Michele Di Gregorio: male nel gol del pareggio del Livorno, con un'uscita a vuoto che facilita il gol di Bogdan. Periodo difficile per il Pordenone, che ha perso la seconda piazza in classifica.



2 Alessio Plizzari: anche lui, come il suo collega, malissimo. Sul tiro di Chiaretti, forte ma centrale, si fa cogliere impreparato. E il Livorno torna a casa con 1 punto al posto di 3.



1 Cremonese: la vittoria non arriva più. 7 partite senza vincere, due sconfitte in 3 giorni, 3 ko nelle ultime 5. E la classifica piange.