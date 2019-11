10 Il Pordenone in casa: 17 punti su 21 disponibili, seconda miglior squadra in casa alle spalle del Benevento. Alla Dacia Arena non è passato nessuno, solo vittorie o pareggi (2, contro Benevento e Cittadella). Il secondo posto in classifica parte da qui.



9 Gianluca Scamacca: entra e la risolve per l'Ascoli. Sotto 2-1, ribalta il match contro il Cosenza: prima il colpo di testa su assist di Ninkovic, poi il destro che al 90esimo da la vittoria ai marchigiani.



8 Nicolas Viola: è il simbolo del Benevento capolista. Il capitano delle Streghe si procura il rigore, lo batte, lo segna e indirizza il big match della B. E la squadra di Inzaghi ora scappa a +7 sulla terza.



7 Stefano Pettinari: il Trapani vince lo scontro diretto contro il Livorno e lo fa grazie alla doppietta dell'attaccante romano. Prima una girata al volo, poi rete da opportunista: i siciliani restano ultimi, ma raggiungono proprio i toscani.



6 Birindelli e Pinato: due figli d'arte confezionano il gol del vantaggio del Pisa contro il Cittadella. Cross del primo, figlio di Alessandro, ex terzino della Juve, gol di testa del secondo, figlio di Davide, ex portiere dell'Atalanta.



5 Giovanni Crociata: buona stagione quella del centrocampista del Crotone, che però oggi merita l'insufficienza. Il motivo? E' lui a causare il rigore nel big match con il Benevento: ingenuo.



4 Salvatore Maiello: il Frosinone di Nesta perde ancora in trasferta, dove ha collezionato solo 3 punti. E' il centrocampista dei ciociari che perde la palla che dà il là al 2-0 dello Spezia e chiude definitivamente la gara.



3 Pietro Perina: il portiere del Cosenza è colpevole sul gol del 3-2, il pallone calciato da Scamacca passa sotto le gambe dell'ex Sambenedettese, per una volta impreciso.



2 Gian Piero Ventura: autunno da dimenticare per l'allenatore della Salernitana. Una sola vittoria tra ottobre e novembre, con due pareggi e 4 sconfitti. Diciamo che autunno non porta bene all'ex ct, che anche con l'Italia, a novembre... meglio non ricordare.



1 Alessio Micai: la Salernitana perde con la Juve Stabia, ha due gol sul groppone, ne rischia un altro e nel secondo si distrae con un altro pallone in campo, calciato verso Elia, esterno delle Vespe lanciato a rete palla al piede.