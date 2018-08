Cesar Falletti, nuovo giocatore del Palermo, parla in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Palermo per me è un’opportunità professionale, non mi importa di essere qui in prestito, se faccio bene qui la mia carriera può cambiare. Voglio risalire in Serie A col Palermo e giocarmi le mie carte coi rosanero. Conosco personalmente alcuni giocatori uruguaiani, che mi hanno parlato bene di questa città: proprio per questo motivo ho scelto Palermo. So perfettamente quanto sono calorosi i tifosi rosanero, ovviamente per un calciatore è molto importante il sostegno... Ruolo? Il mio ruolo naturale è dietro le punte dove posso essere molto incisivo. A Bologna non sono andate bene diverse cose, a causa del mio infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo 2 mesi ho perso posizioni nelle gerarchie del Mister e non avevo fiducia. Adesso fisicamente sto benissimo e ho lavorato sodo durante il ritiro, avendo la fiducia del Mister posso fare bene. Il mio obiettivo è giocare molte partite ed essere protagonista per la squadra. Qui a Palermo c’è un ottimo ambiente e un grande gruppo. L’anno scorso ho visto molte partite dei rosanero e quest’anno mi aspetto un grande Palermo. In rosa ci sono ottimi giocatori che possono essere determinanti per la promozione. Il mio idolo fin da bambino è Riquelme e mi ispiro a lui per i movimenti e stile di gioco. Ringrazio particolarmente mia moglie che mi ha dato la forza e la giusta voglia di accettare la destinazione rosanero".