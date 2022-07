Si allarga la famiglia del 'City Football Group'. La holding che fa capo al proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan e che di recente in Italia ha acquisito il Palermo neopromosso in Serie B, sbarca anche in Brasile. Secondo Rete Globo, ad agosto verrà annunciato l'ingresso nel Bahia (seconda divisione).



Le altre società controllate sono il New York City negli Stati Uniti, il Melbourne City in Australia, gli Yokohama Marinos in Giappone, il Girona in Spagna, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Sichuan Jiuniu in Cina, il Mumbai City in India, il Troyes in Francia e il Lommel in Belgio più una partnership con il Club Bolivar.