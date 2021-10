Dario Mirri è volato a Londra per trattare la cessione del Palermo a un fondo inglese. Il presidente del club rosanero ha dichiarato a La Repubblica: "È gente che vuole investire nella società, che andrà nelle mani di persone serie e dalle grandi capacità finanziarie. Chi si avvicina al nostro club lo fa perché è sicuro che ci sono degli importanti margini di guadagno. In questo caso non si tratta di un singolo personaggio, ma di un insieme di soggetti che hanno tutte le carte in regola per fare un grande Palermo. Stiamo trattando e siamo in una fase decisiva, io sono fiducioso. Mi hanno chiesto espressamente di restare con una quota di minoranza, vogliono qualcuno che conosca Palermo e la sua realtà".