Stefano Moreo, attaccante del Palermo, parla in conferenza stampa: “Il mio obiettivo sin da subito è stato quello di dimostrare alla società che non aveva sbagliato prendendomi. Quest'anno ho iniziato bene senza alcun problema. Entrare dopo può essere diverso. Dipende dalla situazione. Partendo dall’inizio puoi avere più occasioni da gol mentre quando entri devi esser bravo a sfruttare le poche occasioni a disposizione come accaduto domenica. Entrare dopo non è una penalizzazione. Il mister ci dice sempre che le occasioni ci saranno per tutti e bravi noi a farci trovare pronti. Il ho l di domenica l'ho dedicato a mio nonno scomparso qualche anno fa e da allora dedico sempre i gol a lui”.