Palermo senza vittorie da un mese e mezzo: serve blindare i Playoff

La cura, fin qui, non ha dato la scossa auspicata.e 'al palo' nonostante il ribaltone in panchina, con l'esonero di Corini e l'arrivo dell'ex Bari.Da quando i rosanero hanno cambiato allenatore il cambio di passo non c'è stato:Da lì in avanti mai un sorriso, con le sconfitte contro Venezia e Pisa deadline del Corini-bis e affiancate dall'impatto da 'mister X' di Mignani.

I siciliani sono passati dal sogno Serie A ad un piazzamento Playoff da blindare il più presto possibile: gli 8 punti di vantaggio sulla decima, a quattro giornate dal termine, rappresentano un margine rassicurante ma non ancora matematico per poter dosare le energie in vista della poule promozione. Ecco perché il Palermo è chiamato a chiudere la pratica e concedersi un finale di campionato con minori pressioni, nel quale poter rodare i meccanismi e ritrovare certezze in vista dell'appendice stagionale: "Dobbiamo essere consapevoli di non essere inferiori a nessuno - ha dettoai canali ufficiali del club - Ai Playoff incontreremo squadre del nostro livello".

Obiettivo e speranza di Mignani, quando si butta l'occhio verso l'infermeria, si fondono: il timoniere rosanero spera di recuperare presto gli infortunati e poter affrontare ciò che verrà con l'intera rosa a disposizione.corrono verso il rientro,(vittima di un taglio shock al ginocchio contro il Parma suturato con ben 19 punti) dovrebbe tornare arruolabile entro 20 giorni."In casa o fuori dobbiamo avere la mentalità giusta per vincere - ha avvertito Mignani dopo lo 0-0 di venerdì scorso coi ducali - I ragazzi stanno crescendo nella personalità e nel trovare soluzioni per muovere la palla velocemente. C'è stato un ulteriore step di crescita, ma non possiamo accontentarci dei pareggi". Sabato, al 'Barbera', prima chance per cambiar marcia contro unain crisi.