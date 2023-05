Un nome, una garanzia. Matteo Brunori non ha deluso le aspettative: da capitano del Palermo ha realizzato ben 17 gol in campionato con 4 assist, con quelli realizzati nell’ultimo pareggio per 2-2 con il Brescia. Un attaccante che sente il gol come pochi in Italia, già convocato anche dal c.t Roberto Mancini.