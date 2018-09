ll neo-allenatore del Palermo Roberto Stellone, tornato in panchina dopo l'esonero di Tedino, ha parlato nella conferenza stampa di oggi: "Sicuramente lavorando in estate avrei avuto più tempo per organizzare alcune entrate e uscite. Io ho meno tempo ma conosco molti ragazzi e i nuovi li ho già osservati: in certe zone del campo siamo anche più rinforzati. Vedo il Palermo insieme a Benevento, Verona per la Serie A ma anche sorprese come Cremonese e Spezia. Per la promozione diretta ce la possiamo giocare. Dobbiamo assolutamente evitare i playoff. Ridimensionamento? Mi hanno annunciato che si ripartiva da Tedino, si è scelto così. Sono stato a casa a gufarlo (ride, ndr). Falletti e Puscas? Ci siamo rinforzati con tanti altri giocatori, è tornato anche Embalo, c’è Haas. La squadra è migliorata".