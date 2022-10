Il responso degli esami clinici non lascia dubbi: Salvatore Elia dovrà sottoporsi ad un intervento di ricostruzione dei legamenti del ginocchio.



L'attaccante del Palermo, ma di proprietà dell'Atalanta ha infatti riportando una lesione al collaterale esterno dell'articolazione mediana destra e nei prossimi giorni verrà operato. Un intervento che di fatto pone fine con larghissimo anticipo alla sua stagione agonistica.



Una tegola pesantissima per Eugenio Corini, che in Elia aveva avuto fin qui una delle sue bocche da fuoco principali, come testimoniano le tre reti messe a segno in dieci presenze.



Questo il comunicato diffuso dal Palermo: "Salvatore Elia si è sottoposto oggi, a Roma presso Villa Stuart, ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore ed una lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro, confermando la prima diagnosi effettuata dallo staff medico rosanero. Il calciatore si sottoporrà pertanto, di comune accordo con l'Atalanta BC, a trattamento chirurgico per la ricostruzione del legamento".