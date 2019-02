Scatta la raccolta fondi per pagare gli stipendi entro la metà di marzo e salvare il Palermo. Con una nota ufficiale la Damir, società che si occupa di pubblicità che ha già evitato ai rosanero la penalizzazione pagando gli emolumenti di novembre e dicembre entro l'ultima scadenza (18 febbraio), annuncia la campagna di crowdfunding: "In attesa che vengano rese comunicate le modalità di partecipazione all’iniziativa, rivolta a semplici tifosi e imprenditori, certo è che verrà costituito nei prossimi giorni un ‘Comitato di garanzia’ per garantire l’obiettivo unico della campagna: raccogliere più denaro possibile da versare esclusivamente per il pagamento degli stipendi e per evitare la penalizzazione. Il comitato sarà composto da tifosi illustri che aderiranno spontaneamente all’iniziativa. Tra questi potrebbe esserci Salvo Ficarra, del duo Ficarra e Picone, che è in contatto con Dario Mirri e ha risposto di sì, anche se con riserva: Solo se il Palermo renderà disponibile tutta la documentazione necessaria ad agevolare l’ingresso della nuova proprietà. Già confermato anche l'impegno di padre Cosimo Scordato, noto a tutti per il suo impegno in tante iniziative di solidarietà in città, ma anche grande tifoso del Palermo. Non c'è al momento nessuna conferma della partecipazione di Pif che è stato contattato solo nelle ultime ore per un eventuale coinvolgimento, ma non ha ancora espresso alcuna valutazione in merito. Presto saranno resi noti tutti i dettagli del crowdfunding".