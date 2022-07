"L'inizio di una nuova era", per dirla alla Lorenzo Jovanotti. Quella che è iniziata il 4 luglio lo è per davvero, in casa Palermo: la famiglia del City Football Group spalanca le porte e accoglie quella rosanero capitanata da Dario Mirri. Che da adesso, avrà in sella l'ex Inter Giovanni Gardini nel ruolo di direttore generale e saluta Rinaldo Sagramola.



Tornando al titolo, cosa è una buona B? Semplice, un campionato senza assilli di classifica o paludose sabbie mobili della zona destra, con l'ambizione di divertirsi agguantando un posto utile per i playoff ma senza dover per forza fare la partita perfetta ogni domenica. Insomma, un ponte verso la stabilità tra le nobili del calcio, dopo tre anni passati tra dilettanti e Serie C.



Parlare di calciomercato non è semplice in questo momento, tra rinnovi e partenze illustri: il pressing di Castagnini alla Juventus per la riconferma di Brunori è quasi asfissiante, ma lo stallo prosegue e non si intravedono soluzioni a breve termine. Prende forma, invece, la campagna abbonamenti: nelle scorse ore sono stati ufficializzati i piani stagionali con alcune iniziative mirate a quelli "che c'erano" anche in Serie D. Perchè è bene guardare al futuro, ma senza dimenticare.