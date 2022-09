Equilibrio, questo sconosciuto. Si passa (ma è sempre stato così). Era chiaro e comprensibile anche agli occhi più attenti che il Palermo visto finora non poteva essere quello vero, quello definitivo, quello che ha in testa Corini. E invece,. E in fondo, forse un male proprio non è: prendeteli come stimoli che aiutano a far meglio.Avviso ai naviganti:, evitando mancanze di lucidità. Per esempio, è anche intelligente pensare che non sia tutto luccicante l'exploit del venerdì sera siciliano, perchè(si, il riferimento è al tanto criticato Pigliacelli, che per molti doveva già passare al ruolo di secondo).. Rivendichiamo ancora una volta il nostro grido estivo "Con Brunori, il Palermo parte con un gol di vantaggio a partita", perchè anche in cadetteria sta dimostrando di valere eccome.. E tra una settimana scoccherà l'ora del riscatto, della vendetta, quella più attesa da tutti i tifosi rosanero., con più palloni in campo che giocatori. Siete pronti?