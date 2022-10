Trovare in questo momento qualcosa di positivo nel Palermo è compito, assai, arduo. Aver subito soltanto tre gol, per esempio, lo è... ma il resto? Ironia a parte, il risultato di Terni non lascia scampo: Una prestazione deludente sotto tutti i punti di vista, alimentando sempre più dubbi e perplessità sulla reale competitività di un gruppo, sulla carta, di qualità. Sulla carta.



QUALE GRUPPO - E' questa la domanda. Alla quale si può aggiungere "La squadra segue l'allenatore?". Ci si aspettava una reazione, un segnale, un 'toc toc' alla porta rossoverde di Terni. Niente di tutto questo. Di chi è la colpa se, all'ottava giornata di campionato, la squadra non ha un barlume di gioco?



SOS BRUNORI - L'attaccante rosanero non c'è più. Chiaramente tutto diventa piuttosto difficile quando sei costretto a giocare praticamente da solo e crearti le occasioni, quando non sei assistito dai compagni e non ti arrivano palloni utili. Serve molta pazienza e, forse, anche un pizzico di partecipazione in più nella manovra corale. Ammesso che ci sia.



FIDUCIA A TEMPO - Quanto durerà ancora questo 'work in progress'? Quante chances avrà ancora Corini? Le cinque sconfitte nelle ultime sei non giocano a favore del tecnico, così come le dichiarazioni del postpartita: "Abbiamo fatto un mercato complicato, la società ha lavorato bene ma mettere insieme quindici giocatori nuovi è difficile". Sicuri che queste parole piacciano ai piani alti? Sabato arriva il Pisa, in bocca al lupo Eugè.