Antoine Griezmann, attaccante di Atletico Madrid e Francia, parla a margine della cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro: "Il fatto di essere in Francia per me è già motivo di felicità. Sarà una bella serata. Il trofeo? Aspettiamo i voti, l'importante è essere tutti qua come francesi. Se non dovesse vincere un francese? Sarebbe un peccato, ma magari la Champions League o un campionato sono più importanti del Mondiale. Vediamo, in ogni caso non cambierei la Coppa del Mondo per il Pallone d'Oro".