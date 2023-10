La cerimonia della consegna del Pallone d'Oro entra nel vivo: France Football ha cominciato a far uscire tramite i propri canali i nomi in ordine decrescente di classifica, dal trentesimo al primo, dei finalisti. Calciomercato.com segue con un inviato a Parigi la cerimonia di consegna dell'ambitissimo premio, che quest'anno vede tra i candidati più accreditati nell'ordine Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé.



GLI "ITALIANI" - Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella si è classificato ventisettesimo, davanti a Ruben Dias del Manchester City, Kolo Muani del Psg e Odegaard dell'Arsenal. Tra i nominati ci sono anche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, mentre non giocano più in Italia, ma da noi hanno costruito le loro fortune nella passata stagione, André Onana (Inter, oggi Manchester United) e Kim Min-jae (Napoli, oggi Bayern Monaco)