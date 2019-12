La Roma non è mai stata abituata a vincere: tre scudetti e qualche coppa e coppetta sparse, in tutto una quindicina di trofei. Poco per la società che, nella capitale, ha decisamente più seguito e più tifosi, oltre a essere stata per tanti anni la squadra dei potenti (e dei politici potenti, i quali hanno faticato a trovare padroni danarosi per soddisfare la loro passione). Eppure, benché abbia sempre vinto poco, la Roma non aveva mai chiuso un decennio senza conquistare un trofeo, come sta invece capitando adesso.

come proprietario e presidente della Roma. Ora che lascia a Friedkin - un passaggio di azioni che- si può elencare un numero lunghissimo di insuccessi da parte del padrone uscente. Il disastro americano in dieci punti., dicevamo. Il fatto è che le aveva promesse, non solo auspicate, al momento dell’acquisto della società, prima attraverso la presidenza di DIBenedetto e poi la sua. La mancanza è ancora più grave. In questo periodo hanno invece conquistato trofei, oltre alla Juve, anche il Milan, il Napoli, la rivale Lazio.; la rivende adesso lontanissima dai club migliori del nostro campionato. Oggi l’obiettivo della Roma non è lo scudetto, come allora, ma la Champions, e questo buon inizio di stagione non può bastare a dimenticare quanto si siano ridotte le ambizioni giallorosse., per il quale dovrebbero arrivare a breve le ultime autorizzazioni. Colpa della burocrazia e della politica italiane? Non solo. Se ha scelto partner sbagliati e individuato zone della città sbagliate, è quanto meno corresponsabile., tant’è vero che oggi Friedkin trova 272 milioni di debiti e 150 milioni di ricapitalizzazione ai quali fare fronte.Ha fallito l’obiettivo di cui al punto 4 benché: adesso lo stipendio medio dei giocatori della Roma è secondo in Italia solo a quello della Juve (e ci mancherebbe che fosse superiore anche ai bianconeri…). E senza che tutto questo abbia portato vittorie (vedi punto 1)., spesso maltrattati (il suo «sono fottuti idioti» è entrato nella triste e irriguardosa storia della gestione americana).: non ci sono certezze sul fatto che uno fosse adatto a fare il dirigente e che l’altro fosse ancora in grado di giocare ad alto livello, ma i modi usati per metterli alla porta sono stati inaccettabili.: arrivati tutti come fenomeni, sono stati licenziati che se fossero incapaci. Ricordate l’enfasi con cui sono stati celebrati nel tempo Sabatini e Garcia, Monchi e Di Francesco, e le male parole con le quali sono stati invece allontanati?, dalla quale manca addirittura dal settembre del 2018: avete mai visto il proprietario di un club di calcio, o anche di un'azienda qualsiasi, stare lontano dalla propria proprietà sedici mesi?Di fronte a tutto ciò, non possono bastare una semifinale di Champions e qualche qualificazione per questa competizione a pareggiare i conti.@steagresti