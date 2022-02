La guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto il mondo. La situazione a Kiev e nel resto del paese è critica e James Pallotta dopo aver appreso dell'impossibilità per Fonseca di lasciare il paese ha espresso la propria solidarietà per il tecnico: "Mando il mio amore e le mie preghiere a Paulo Fonseca, sua moglie Katerina e il loro figlio dopo aver scoperto che sono bloccati in una situazione molto pericolosa in Ucraina. Spero di rivederti presto Paulo". L'allenatore portoghese aveva spiegato la sua situazione tramite delle storie su Instagram affermando di essere bloccato in Ucraina.