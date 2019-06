Roma, striscioni contro Pallotta. Sono stati esposti in diverse zone della città | #ANSA https://t.co/bGC1YvCpgQ — Ansa Calcio & Sport (@ansacalciosport) 3 giugno 2019

Come riporta l'Ansa, nella notte in diverse zone della capitale sono stati esposti enormi striscioni con la scritta "". Tutti gli striscioni recano la stessa scritta e il riferimento a Ferrero richiama in qualche modo l'interesse per il club giallorosso manifestato più volte in passato dall'attuale patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, che è romano e tifoso romanista.