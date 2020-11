Avventura oltre oceano per l’attaccante classe ’93 ex Lazio Bryan Perea al Palm Beach Stars. Il giocatore dopo la non esaltante avventura all’Atletico Temperley in Argentina proverà a rilanciarsi nel calcio a stelle e strisce. Questa la nota del club americano sui propri canali ufficiali per presentare la punta:



Perea ha iniziato la sua carriera giocando per i ranghi giovanili del Deportivo Cali. Ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2011 contro Boyacá Chicó.



Perea ha rappresentato la Colombia U-20 al campionato giovanile sudamericano 2013. Ha segnato un gol nel torneo contro l'Argentina nell'ultima partita della fase a gironi. Alla fine, la Colombia ha vinto il campionato e si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2013.



Nel 2013 Perea ha firmato un contratto quinquennale con la Lazio. Esordisce in Europa League contro il Catania.



Nel 2019 Perea è passato nell'Independiente Santa Fe e nel 2020 infine nel club argentino Club Atlético Temperley