Neanche un tocco in area di rigore per uno che, dell'area di rigore, ha fatto il suo habitat naturale. Relegato a esterno destro, Mauro Icardi non brilla con il Paris Saint-Germain, esce dal campo per fare spazio a Choupo Moting e... arriva la rimonta dei parigini sull'Atalanta: da 1-0 a 2-1 e Psg in semifinale di Champions League.



Brutta partita, quindi, per Maurito, l'ex capitano dell'Inter che non lascia il segno, se non sui social. Sì, perché su Twitter e Instagram l'ex 9 nerazzurro viene preso di mira: "bastava togliere Icardi", è "peggio di Choupo-Moting". Il Psg vince, Icardi vede dalla panchina, il web lo prende in giro.