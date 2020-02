Il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, che ha seguito tutte le gare dell'Atalanta in Champions League, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento della Panchina d'Oro a Gian Piero Gasperini: "Ben più che meritato, se c’è un allenatore che in serie A di per sé rappresenta un evidente valore aggiunto per la squadra che si trova a guidare, quello è senza dubbio Gasperini".



MODELLO NON SOLO IN ITALIA- "La capacità di trarre il meglio da ogni giocatore mi sembra la sua prima qualità. Con lui l'Atalanta è diventata squadra di prima fascia in campionato, abbiamo passato il turno in Champions League e sfiorato la Coppa Italia. La squadra gioca alla grande e credo sia un modello per tanti club, non solo in Italia. Grande merito al presidente Percassi, ma diamo a Gianpiero quel che è di Gianpiero: la Panchina d'Oro è strameritata".