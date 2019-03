Zidane-Conte-Guardiola: il nome del prossimo allenatore della Juventus, riportano gli ultimi rumours di mercato, è tra questi tre, posto che davvero Massimiliano Allegri lascerà i bianconeri alla fine della stagione. Il "tridente" di tecnici scalda anche le lavagne dei bookmaker, che accettano scommesse su chi prenderà le redini di Max. Al momento l’opzione preferita dagli analisti Snai - anche in virtù del fatto che se ne è parlato ripetutamente - resta quella di Zinedine Zidane, dato a quota 2,00. A 2,00, in attesa del ritorno degli ottavi Champions contro l’Atletico, si gioca anche la conferma di Allegri, dietro cui però incombono gli altri due nomi. Una nuova avventura con Antonio Conte, ipotesi tornata d’attualità di recente, vale 6,50, mentre il nome dell’ultimo momento, Per Guardiola, è dato a 10,00: una quota alta, riferisce Agipronews, che potrebbe però scendere se dopo il presunto sondaggio operato dai bianconeri, arrivassero degli sviluppi nelle trattative.