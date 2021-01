Dopo l'annuncio che questa sarà l'ultima stagione da professionista, Goran Pandev racconta momenti della sua carriera a Macedonian Football: "Ho lasciato la Macedonia a 18 anni e l'offerta dell'Inter è stata il fattore decisivo. Il mio club, il Belasica ha accettato l'offerta e mi sono trasferito in Italia. Sapevo che stavo entrando in uno dei club più grandi d'Europa. Per me è stato un sogno che si avvera e credevo che un giorno avrei giocato nella prima squadra dell'Inter. All'inizio non ho avuto nessuna possibilità, ma conoscendo me stesso e la mia determinazione sapevo che un giorno avrei giocato per la prima squadra. Non stavo pensando di arrendermi o di essere deluso, sapevo solo che dovevo lavorare di più per avere successo. Ho giocato in sei squadre in Italia, tutti i club mi hanno aiutato ad avanzare nella mia carriera e a diventare quello che sono oggi. Ho rispettato tutti i club e ho fatto del mio meglio, ma se devo scegliere, l'Inter è il club che mi ha portato in Italia e gli sono grato. I ricordi più belli che conservo sono la vittoria in Champions nel 2010 e la qualificazione all'Europeo con la Macedonia del Nord".