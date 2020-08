Salita alla ribalta grazie ai suoi pronostici sexy sul calcio, e sul Napoli in particolare, Paola Saulino è diventata un'icona sexy a 360°, come si evince dagli 1,1 milioni di followers del suo account Instagram ufficiale. Amata sia dagli uomini che dalle donne, la Saulino si definisce così in una bella intervista rilasciata a mowmag: "Sono irriverente, amo mostrarmi spregiudicata, trasgressiva, però voglio avere la situazione sotto controllo. E se sono così nessuno comunque si deve prendere la libertà di giudicarmi, che non ha. Sono questo ma non solo questo. Sono piena di sfumature".



Fra le chicche di questa irriverente intervista, c'è l'opinione di Paola sul porno e su Rocco Siffredi: "Sui siti prono circola qualche mio video? Forse ho capito a cosa ti riferisci ma quella roba non è porno. A oggi il porno non mi interessa. È falso e fatto da quelli che io chiamo brufoloni. Anche Rocco Siffredi è un brufolone, quello che mette in scena non ha nulla a che fare con la sessualità perché infilare la capa di una femmina nel water e tirare lo scarico per me non è sesso, è umiliazione. Non capisco il motivo per il quale sia stato osannato in tempi più o meno recenti né perché passi addirittura per femminista da Barbara D’Urso. Lui e gli uomini come lui non vogliono donne con personalità, ma schiave".



