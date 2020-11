Paola Saulino non si smentisce mai . L'influencer napoletana super hot, diventata famosa per il "Pompa tour" in tempo di referendum, sui social lancia nuova provocazione. Si dice infatti "pronta a passare un lockdown di fuoco per una cifra adeguata": @insta_paolina, procace ragazza partenopea, ha lanciato l'appello per un lockdown bollente, dal costo di un milione di euro, in cambio di performance di livello.





Giudicando le FOTO HOT della Saulino, sareste disposti a spendere quella cifra?