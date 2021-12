L'ex dirigente dell'Inter del Tripleteha parlato dell'ipotesi di un nuovo stadio per Milan e Inter: "Per una città come Milano, che non è Londra, e per la situazione dello stadio ed economica, con l'assenza di grandi imprenditori pronti a investire, vedevo impossibile riuscire a sostenere due grandi club. Al di là di questo, due grandi squadre che hanno il dovere di rispettare il FFP e la loro gestione, hanno bisogno di avere ogni ricavo possibile: cioè non è effettuabile senza uno stadio adeguato, come anche lo sfruttamento dei diritti televisivi o tutti gli eventi che allo stadio sono legati., privi i club della possibilità di competere economicamente, socialmente e culturalmente. Questo Milano non riesce ad averlo. Due stadi per Milan e Inter? Non sono economicamente sostenibili".