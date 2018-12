Paolo Cannavaro, collaboratore di suo fratello Fabio sulla panchina del Guangzhou Evergrande, ha dichiarato ai microfoni di Radio CRC: "Mertens in Cina? Dries se se ne va, mi fa una cortesia e non mi supera nella top 10 delle presenze (ride, ndr). Scherzi a parte, sono scelte difficili. Quando arrivano certe offerte è sempre difficile dire no, non facciamo gli ipocriti. Su Dries c'è poco da dire, è meglio che resti a Napoli".