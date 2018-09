Paolo Magnani, l’allenatore degli Allievi del Bologna, freschi vincitori del Torneo Nereo Rocco, è stato condannato dal Tribunale civile di Modena a pagare 25.000,00 Euro di parcella al suo ex avvocato. La vicenda risale al 2011, quando Luca Cecconi, ex attaccante rossoblù, nel corso della trasmissione “Il pallone gonfiato”, si dichiara scettico circa l’ipotesi che Magnani potesse subentrare ad Alberto Malesani, allenatore della prima squadra in difficoltà, in quanto di poca esperienza in ambito professionistico. Interviene, in diretta, Magnani, il quale attacca duramente Cecconi affermando: “da quando non sei più allenatore del Bologna covi invidia verso tutti, andresti bene in un reality con Luxuria”, tu andresti molto bene, secondo me, tipo Luxuria, tipo Vladimir, all’isola dei famosi…mi sembra proprio che ci assomigli…hai sempre invidiato tutto il mondo”. Scatta immediatamente l’indagine federale, la Procura guidata da Stefano Palazzi deferisce Magnani alla Commissione Disciplinare, con conseguente squalifica ed ammenda del mister, poi annullate, a seguito di reclamo, dalla Corte di Giustizia Federale in secondo grado. C’è un piccolo particolare, però: che il Sig. Magnani, al termine dell’iter processuale, non paga quanto dovuto all’avvocato che lo ha difeso nel procedimento sportivo, il bolognese, anche lui, Mattia Grassani, il quale si rivolge al Tribunale di Modena per vedersi riconoscere l’onorario, secondo tariffa. Dopo quasi quattro anni di causa, la sentenza pubblicata questa mattina riconosce l’inadempimento del Magnani e le ragioni dell’Avv. Mattia Grassani che deve così percepire 25.000,00 Euro.