Sgarbi: "Quelle del 2000 tutte troie. Mia figlia sarà del 99"

La figlia: "Sono del 2000" #domenicain pic.twitter.com/PyHM1vhnEi — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 19, 2023

Visto che ormai è virale dappertutto tanto vale che lo posti anche io… pic.twitter.com/TKklzMzx4D — Tommaso Marino (@Queenie_Boy) March 19, 2023

Ecco come potrà giocare la Juventus da nuovo regolamento modificato ad personam:#InterJuve #InterJuventus pic.twitter.com/nuN0T4gyid — Tuttocalcio&sport (@TuttocalcioS) March 19, 2023

Ricapitolando. #Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffidato), fa mani anche con l’#Inter nell’azione del gol, e con lui #Vlahovic, ma per il VAR era tutto ok ieri ed è tutto ok stasera

Speriamo nei tribunali#InterJuve pic.twitter.com/CecP8Pai1V — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 19, 2023

È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo #Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che possono giocare con le mani : i 2 portieri e il francese della Juve. — enrico varriale (@realvarriale) March 19, 2023

Praticamente #Rabiot non la tocca MAI col braccio! Caso chiuso, amen e muti!!! #InterJuventus IL VIDEO QUI https://t.co/yPylIxzzDH



NOTA BENE: Non possiamo pubblicare il video perché #Twitter li censura. Video disponibile sulla nostra pagina #Facebook. pic.twitter.com/K3FaRwBTE2 — Juventus Fans (@juventusfans) March 19, 2023

Tutti noi juventini mentre guardavamo questa partita:#InterJuvepic.twitter.com/M6C5zoTkCD — Sara | msp prom night era (@fixyouchris) March 19, 2023

Non ci posso credere.



C’era perfino un secondo controllo volontario con il braccio di Vlahovic



(da non confondere con la palla che sbatte sul braccio precedentemente)



Con che maniera è stato gestito il Var da Mazzoleni?



Che scandalo#InterJuventus pic.twitter.com/d7Vsn0MUrs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 20, 2023

Fine dei discorsi.

Clamoroso furto a San Siro. pic.twitter.com/lE0pA9TJq4 — Alessandro (@90ordnasselA) March 19, 2023

“È troppo grave quello che è successo sul mani di Rabiot. Ai tempi del Var è una mancanza di rispetto. Tanto più se dicono che non ci sono immagini. Io in tv ho visto almeno nove immagini diverse, tutte chiare”



Inzaghi dopo #InterJuve pic.twitter.com/4u9pkBF9sl — franco vanni (@franvanni) March 19, 2023

Inzaghi che parla solo dell'episodio del 23esimo riassume bene l'eterna differenza tra noi e loro: l'anno scorso dopo quella lunga serie di episodi comici (rosso a Brozovic in finale, rigori dati e negati) Allegri parlò di calcio, oggi il campo sparisce.

Bene così, lunga vita. — Massimo Zampini (@massimozampini) March 19, 2023

#Allegri: "L'episodio di Rabiot? Non mi fate arrabbiare. Della Salernitana non avete parlato. Non mi fate arrabbiare. Le decisioni dell'arbitro vanno accettate, c'è il Var. Vanno accettate nel bene e nel male. Come facciamo noi. Che siamo molto signori, non facciamo molto casino.… https://t.co/OeiW2LsECj pic.twitter.com/cyApYJ1WJv — Daniele Mari (@marifcinter) March 19, 2023

Bergomi fa una domanda ad Allegri, Caressa in sottofondo: "Ma che caz*o di domanda è?!" pic.twitter.com/gRvZE8CYUW — erclab_ilritorno (@erclab_rinato) March 19, 2023

Il vero problema per la prossima stagione è che la Juve avrà Conte, l'Inter avrà Mourinho e noi Italiano. — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) March 18, 2023

SIMON KJAER HA JHONNY BRAVO TATUATO SUL CULO pic.twitter.com/6s4KOHIS8y — VALE CHE PENSI? (@sonoaffarimiei_) March 15, 2023

Comemoração eufórica de Adriano Galliani no gol de Carlos Augusto. Será que o brasileiro deixou o CEO do Monza feliz?#ACMonza pic.twitter.com/TvfOTUGF6Y — Monza Brasil (@ACMonzaBrasil) March 18, 2023

+++Lite tra José #Mourinho e Claudio #Lotito negli spogliatoi dopo il derby: "Che ti guardi?", "Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare"+++#LazioRoma — Sportface (@sportface2016) March 19, 2023

Gran discusión entre Claudio Lotito, presidente de la Lazio, y José Mourinho, entrenador de la Roma, tras el derbi.



- Mou: "¿Qué c.. estás mirando?"

+ Lotito: "Qué c.. miras tú. Yo soy el presidente de la Lazio. Esta es mi casa y tu no deberías de estar aquí".



[@CorSport] pic.twitter.com/QGZrxpdrad — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 20, 2023

MA IN CHE SENSO RAGAZZI MA CHE CAZZO DI DERBY È STATO SURREALISMO PURO#LazioRoma #ASRoma pic.twitter.com/NreaVPQ1WA — PlayStation38 (@marcopirla) March 19, 2023

Sangio-Grosseto, l’assurdo in campo #thread#SerieD, il Grosseto è impegnato a San Giovanni Valdarno. Prima della partita a Nannetti, portiere biancorosso, viene il sospetto che la traversa sia troppo bassa. Misurazione ed è così, due centimetri in meno. Squadre negli spogliatoi pic.twitter.com/qwr1EqOzso — Francesco La Luna (@CiccioLaLuna) March 19, 2023

L’arbitro decide che la Sangiovannese ha mezz’ora per rimettere a posto la porta. Quindi la Sangio manda dentro chiunque per SCAVARE letteralmente sulla linea di porta. SCAVARE, LETTERALMENTE. pic.twitter.com/TllYoF6yMZ — Francesco La Luna (@CiccioLaLuna) March 19, 2023

L’arbitro decide che la Sangiovannese ha mezz’ora per rimettere a posto la porta. Quindi la Sangio manda dentro chiunque per SCAVARE letteralmente sulla linea di porta. SCAVARE, LETTERALMENTE. pic.twitter.com/TllYoF6yMZ — Francesco La Luna (@CiccioLaLuna) March 19, 2023

Alla fine l’arbitro misura di nuovo e fa giocare, 1-1 sul campo. Una scelta che porta al ricorso del Grosseto. Vedremo come finirà, ma rimane un grande pomeriggio di sport. pic.twitter.com/oDixNJEBgF — Francesco La Luna (@CiccioLaLuna) March 19, 2023

Hahahhahahhahahahah ma perché prendersela con lo chef? Hahahahahahaa pic.twitter.com/COx2teAIn7 — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) March 19, 2023

Ndo cazzo gioca Pafundi? https://t.co/kKQ5U0kVVc — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) March 17, 2023

La porno-moviola di Ivan Zazzaroni, le immagini esclusive di Inter-Juve, tutto sulla rissa Lotito-Mourinho (spunta pure un nudo), gli imperdibili scatti che ci giungono da un campo di Arezzo... Non solo. Abbiamo raccolto tutti i più incredibili “gesti tecnici” delle ultime ore: il maxi-sfogo di Antonio Conte, l'orgasmo “precoce” di Mauro Suma, tatuaggi che davvero, insulti, botte da orbi... benvenuti nella nuova puntata di Papeete (ps: non perdetevi il punto 6).1. Il calcio è sport. Lo sport è cultura. Vittorio Sgarbi è sottosegretario alla Cultura (non biasimatemi, in un modo o nell'altro questo video andava inserito)2. Ei Tommy, ce lo facciamo un selfie? Lui gioca a Legnano, in serie B, terza divisione della pallacanestro italica. Stay strong3. Ma veniamo a noi, lo so che siete qui per questo. Inter vs. Juventus 0-1Alcuni passaggi memorabili dal Club di Sky Sport 24 (tutti noi: Alan di “Una notte da leoni” con le formule matematiche in testa)Caressa: “Vediamo queste immagini esclusive... allora, per capire se l'ha toccata con il braccio dovete giocare sulla perpendicolare del pallone... cioè se il pallone modifica o meno... questa secondo me... questa immagine non ci dice molto di più... no eh?”Bergomi: “Però, scusate, sembra che Rabiot non la tocchi, allora diventa determinante il tocco di braccio di Vlahovic!”Marocchi: “Eh ma sai, quando hanno le braccia così, automaticamente diventa tutto buono” (non si capisce bene, ma dice davvero qualcosa del genere)Bucciantini (gasa): “Io sento il bisogno di un fuoco incrociato di immagini superiore... chi comanda il calcio deve pretendere una produzione terza perfetta, incrociata, di tutte le immagini. Se diamo alla tecnologia questo ruolo di progresso della civiltà, di giustizia, va fatto!”Non si scherza neppure a Pressing, su Italia 1:Zazzaroni: “Ragazzi, sono passate due ore dalla partita e non siamo ancora in grado di stabilire se sia o meno fallo di mano, sembriamo degli ubriachi. Io le ho viste tutte le immagini, ho visto pure quelle porno! Non si capisce!... Me ne pentirò, ma per la prima volta nella mia vita sono d'accordo con gli arbitri”Pochi minuti dopo, ecco le immagini esclusive di Pressing...3. Telecronache onanistiche da Udinese-Milan 3-1. L'imperdibile esultanza di Mauro Suma al gol di Ibra – inutile, ma storico, è il più vecchio marcatore della A: 41 anni, 5 mesi, 15 giorni...Eppure la settimana era cominciata con le migliori premesse, tra passaggio del turno in Champions, e questo (Stasera c'è Cattelan, Rai 2)4. Minuto 69 di Monza-Cremonese, Carlos Augusto pareggia, finirà 1-1. L'esultanza del Condor arriva fino a Rio de Janeiro5. Lazio-Roma 1-0, i biancocelesti di mister Sarri si portano a casa un derby tiratissimo, con una discreta coda polemicaPronostico pre-derby: volete anche il perché?6. Guai a distogliere lo sguardo dal calcio semiprofessionisticos (grazie @metapapero)7. Rispetto per chef Antonino8. Il gesto tecnico della settimana arriva da Firenze (non è Saponara), il commento è di Tancredi Palmeri9. Ciò che “Strunz” è stato per il Trap, “Risiv manei” sarà per...10. Chiudiamo con la lista dei convocati