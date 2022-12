L'infortunio che Alejandro Gomez aveva rimediato nella gara d'esordio tra Argentina e Arabia Saudita era "più grave del previsto". Emergono nuovi dettagli sul problema alla caviglia che ha costretto il Papu a giocare solo 109' complessivi tra Arabia Saudita e Australia nei Mondiali vinti dall'Albiceleste in Qatar. Lo stesso giocatore aveva minimizzato ma sua madre, Monica, ha rivelato a La Mañana De CNN sulla radio argentina AM950 che il problema era più serio: "Non poteva continuare a giocare. Si è rotto un legamento della caviglia, è stato terribile. Non devono operarlo perché è stato superficiale. Ha quattro settimane o qualcosa del genere, non lo so bene perché non capisco molto".



"Non importa quanto ci abbia provato, non ce l'ha fatta. Hanno fatto di tutto perché potesse, ma non ci è riuscito. All'inizio è stato estremamente triste perché volevamo vederlo giocare e ovviamente voleva farlo anche lui. Ma poi ha detto: 'Va bene, è così, sono felice di essere qui e sperimentare tutto questo', sostenendo i suoi compagni da dove poteva".