Papu Gomez, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dell'Atalanta, ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: "In otto anni in Serie A io non ho mai battuto la Juve - le parole del trequartista argentino - ho strappato qualche pareggio ma è difficile. La Juve domina da anni nel calcio italiano e ora con CR7 sarà ancora più difficile batterla, ma farà bene al calcio italiano, ora saremo tutti più osservati, era ora che il calcio italiano tornasse ai tempi d'oro".