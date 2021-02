Il Papu Gomez sorride. In un'intervista a Cadena Cope, il nuovo centrocampista del Siviglia ha dichiarato: "L'accoglienza? Mi han fatto sentire come se fossi in questo club da anni. Mi piacere stare a contatto con le persone, andare per la strada, prendere un caffè. La gente mi troverà per le strade di Siviglia".



SULLA SQUADRA - "Lopetegui è un allenatore molto preparato, prepara bene le partite. Koundé? Mi piace molto, ha coraggio".