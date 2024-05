Paquetà rischia la squalifica a vita: le scommesse arrivavano dalla sua isola

Getty

Lucasrischia una squalifica lunghissima che si potrebbe protrarre daifino ad arrivare a unoQuesto quanto trapela dalle prime indiscrezioni riguardo al giocatore del, accusato nella giornata di ieri dalladiLe gare sotto la lente degli inquirenti sono quelle contro Leicester (12 novembre 2022), Aston Villa (12 marzo 2023), Leeds (21 maggio 2023) e Bournemouth (12 agosto 2023).L'accusa è stata formulata dopocondotte dalla Federazione calcistica inglese che lo ha incriminato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole FA E5 e F3. Entro il 3 giugno, il brasiliano dovrà rispondere alle accuse. Questo il comunicato della FA: "Il giocatore ha rilasciato una nota dopo il comunicato della Federazione: "Sono estremamente sorpreso e turbato nel vedere che la FA ha deciso di incriminarmi.e lotterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti”, ha detto.

- A far insospettire le autorità è stato il fatto cheSi tratta di un isolotto nella Baia di Guanabara, a, dove è nato l'ex milanista e dal quale prende il nome. Paquetà infatti all'anagrafe è Lucas Tolentino Coelho de Lima e, come è prassi in Brasile, prende il cognome della regione da cui proviene. L'isola di Paquetà è grande poco più di un chilometro quadrato, in essa vige il divieto di ingresso alle automobili e conta circa 3000 abitanti.. È il secondo di quei 4 gialli che ha fatto scattare gli allarmi, quello nella partita con l'Aston Villa. In quel caso, prima del fischio d'inizio,