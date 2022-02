Qual è, ad oggi, il difensore determinante in positivo per la? Quello che risolve i problemi, soprattutto in area di rigore, il punto di riferimento degli altri giocatori del reparto arretrato?Fa un certo effetto sentireaffermare che, pur con gli anni e gli acciacchi, è il migliore difensore di nazionalità italiana e cheprega per averlo in squadra, in occasione delle qualificazioni all’ ultimo minuto per i mondiali.: non ci sonoche tengano.. L’aver sempre offerto le maggiori garanzie, invecchiare e migliorare crea appunto un paradosso. Quello di fare sempre ricorso a lui, fra un infortunio e l’altro e di non riuscire a trovare un degno sostituto.