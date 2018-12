Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anticipando il fischio d'inizio della gara che vedrà i bianconeri affrontare la Sampdoria.



CUADRADO - "Ci dispiace per lui, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E' un giocatore molto importante per noi. Ma abbiamo una rosa che può supplire alla sua assenza".



SPINAZZOLA - "E' a disposizione, sta recuperando la migliore condizione. E' un giocatore della Nazionale italiana, che ha dimostrato negli anni scorsi tutto il suo valore. Per questo è da noi, è un giocatore da Juve"